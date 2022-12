PSV-Milan 3-0: ancora Madueke | LIVE News

Gol del PSV. Bel traversone dalla sinistra di Max, colpo di testa di Til, solo in mezzo all'area, su cui Mirante non può arrivare.

Doppia occasione, da una parte e dall'altra. Prima calcio d'angolo dalla sinistra per il PSV con uscita clamorosa di Mirante che quasi si spinge la palla in porta: salva De Ketelaere sulla linea. Sul contropiede Saelemaekers appoggia a Rebic che tira, ma trova il portiere.

Amici di 'PianetaMilan.it', alle ore 18:15, al 'Philips Stadion' di Eindhoven (Olanda), andrà in scena l'amichevole PSV-Milan, ultimo test match del Diavolo di Stefano Pioli prima della ripresa del campionato di Serie A. Restate con noi per il LIVE testuale della partita, per non perdervi neanche un'azione dei rossoneri in diretta!