Napoli-Milan, comparazione quote: azzurri favoriti

E' Napoli-Milan la partita di cartello della 28esima giornata di Serie A. Vediamo come stanno le squadre e quote comparate di Oddschecker

Napoli-Milan è la partita clou della 28esima giornata di Serie A, in programma al Maradona domenica 6 marzo con fischio di inizio alle 20.45. La direzione della gara è affidata all’arbitro Orsato, non certo un novellino. Le parole di Paolo Maldini, evidentemente, sono state ascoltate. La squadra di Spalletti e gli uomini di Pioli occupano la vetta della classifica con 57 punti: due punti in più dell’Inter, spettatrice interessata e con una partita in meno.

Il Napoli ha superato la Lazio nell’ultimo weekend di campionato: 1-2 all’Olimpico. Un successo che agli azzurri mancava da quattro giornate tra campionato e coppe. Due pari di fila in A, poi l’1-1 col Barcellona al Camp Nou e il pesante KO per 4-2 nella gara di ritorno. I rossoneri sono reduci dal pari senza reti nel derby di Coppa Italia contro l’Inter. Anche la sfida con l’Udinese a San Siro è terminata in pareggio: 1-1 con goal di Leao e Udogie. Tante le polemiche per il tocco di mano del terzino in occasione della rete. L’ultima vittoria della squadra di Pioli è arrivata invece il 12 febbraio: 1-0 contro la Sampdoria, decisiva la rete di Leao. Tra campionato e Coppa Italia, i rossoneri hanno messo in fila sette risultati utili. Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, questo è un dato da non trascurare.

Sono 166 i confronti totali tra Napoli e Milan. Rossoneri in vantaggio nei precedenti con 66 vittorie contro le 50 degli azzurri, 52 i pareggi. La squadra di Pioli ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di A col Napoli: il 3-1 fuori casa del 22 novembre 2020. In questo parziale ha subito otto sconfitte, tra cui le ultime due in ordine di tempo: entrambe per 1-0. Il Milan ha ottenuto un successo nell’ultima trasferta al Maradona: non conquista due vittorie consecutive in casa degli azzurri in campionato dal 1981. Attenzione ai goal. Come riferisce Oddschecker, nelle cinque gare più recenti a Napoli sono sempre stati realizzati almeno tre goal a partita (22 in totale, 4.4 di media ogni gara). Giroud e compagni arrivano da due pareggi consecutivi in campionato, non ne collezionano tre di fila in A dal settembre 2018: in panchina c’era Gattuso.