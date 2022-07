Europei femminili: le quote di Italia-Belgio. Serve l’impresa

Italia femminile a caccia dell'impresa nell'ultima partita della fase a gironi degli europei femminili in Inghilterra. Con il Belgio in palio l'accesso ai quarti di finale

Matteo Ronchetti

Sarà una vera e propria impresa quella che attende l’Italia femminile che lunedì 18 luglio scenderà in campo a Manchester per la sfida decisiva contro il Belgio: in palio l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo.

Il cammino delle azzurre è partito in salita dopo l’esordio shock contro la Francia che si è imposta per 5-1.La squadra di Milena Bertolini ha ancora alcune chance di passare il girone, ma contro la compagine di IvesSerneels deve vincere e sperare nella vittoria o nel pareggio della Francia sull’Islanda. In questo momento la Francia è al comando del Gruppo D a sei punti,già qualificata ai quarti. Segue l’Islanda a 2 punti, chiudono Belgio e Italia a 1.

ULTIMI RISULTATI

Alle azzurre la vittoria manca dallo scorso 12 aprile, 1-0 contro la Svizzera durante i gironi di qualificazione al Mondiale. Poi un pareggio per 1-1 contro la Spagna il 1° luglio, il ko contro la Francia e da ultimo il pareggio contro l’Islanda arrivato grazie alla rete di Bergamaschi.

I PRECEDENTI

L’ultimo confronto tra Italia e Belgio risale al 4 settembre del 2018 in una gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2019, in quel caso le azzurre uscirono sconfitte dal confronto per 2-1. L’ultima vittoria dell’Italia risale a qualche mese prima, 10 aprile 2018, quando furono proprio le ragazze della Bertolini a vincere grazie alle reti di Rosucci e Girelli. L’unico altro precedente è invece del 2017, Coppa di Cipro, e in quel caso fu il Belgio a imporsi con un sonoro 1-4.

LE QUOTE

Secondo le rilevazioni di OddsCheckerl’Italia è leggermente favorita per la vittoria con il 45.5% di possibilità di portare a casa tre punti e quindi anche una chance di qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo. Leggermente inferiore invece la quota che vede il Belgio vittorioso, al 33.3%, mentre il pareggio è fermo al 29%.

Entrambe le nazionali hanno segnato solo due reti dall’inizio della competizione ma ne hanno subite rispettivamente 6 (Italia) e 3 (Belgio). Per questo motivo quindi Under e Over 2.5 sono in equilibrio: c’è infatti il 52.6% di probabilità che il match finisca con meno di tre reti segnate e il 55.6% che invece siano almeno tre i gol siglati.

Italia e Belgio si sfideranno in una gara da dentro o fuori e per questo motivo entrambe cercheranno di vincere il match. Il segno Goal è quindi al 61.3%, più bassa invece la possibilità che una delle due squadre non vada a segno, 47.6%.