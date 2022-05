Quote Italia-Argentina, dopo 29 anni torna la Finalissima

Dopo 29 anni torna la Finalissima tra l'Italia vincitrice dell'Europeo e l'Argentina, detentrice della Coppa America. Info, regolamento, data e la comparazione quote di OddsChecker

Si chiama Finalissima, è la sfida tra i campioni d’Europa e i vincitori della Coppa America: fischio d’inizio mercoledì 1 giugno alle 20.45. Una gara inedita che torna dopo 29 anni: si era già giocata una gara tra i campioni d'Europa e del Sud America con il nome di Coppa Artemio Franchi. La prima disputata nel 1985, con la Francia che ha battuto l'Uruguay per 2-0 a Parigi, la seconda (e ultima) otto anni dopo, con l'Argentina che ha avuto la meglio sulla Danimarca 5-4 ai rigori dopo un 1-1 in casa a Mar del Plata. La Finalissima 2022 sarà in gara unica. Non ci saranno supplementari e in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai rigori.

ULTIMI RISULTATI – L'Italia è diventata la prima squadra a vincere due volte ai rigori l’Europeo superando Spagna e Inghilterra in semifinale e in finale. L'Argentina ha vinto la semifinale di Coppa America contro la Colombia ai calci di rigore, grazie a tre parate del portiere Emiliano Martínez. Gli azzurri arrivano dalla delusione Mondiale: hanno perso contro la Macedonia del Nord la semifinale degli spareggi in vista di Qatar 2022. Una ferita ancora aperta che pian piano sarà ricucita. A giugno riparte la Nations League e la squadra di Mancini affronta nel girone Germania, Ungheria e Inghilterra. L’Argentina ha chiuso al secondo posto il girone sudamericano verso il Mondiale: in vetta il Brasile con 45 punti, dietro la Selección ferma a 39. Come riporta OddsChecker, Messi e compagni sono praticamente imbattuti dal 2019: l’ultima sconfitta è arrivata il 3 luglio di quell’anno in semifinale di Coppa America contro il Brasile, poi 21 vittorie e 10 pareggi.

I PRECEDENTI – Sono 15 le sfide totali tra Italia e Argentina. Il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole agli azzurri: 6 successi contro le 5 dell’Albiceleste, 4 i pareggi. L’ultima volta che le due nazionali si sono affrontate era una partita amichevole del 2018: 2-0 per la Selección, in goal Banega e Lanzini. In panchina c’era Di Biagio, sulla panchina azzurra dopo la parentesi negativa di Ventura. L’Argentina ha vinto le ultime quattro sfide contro gli azzurri, compresa la storica semifinale al San Paolo durante Italia ’90. Come analizzato da Oddschecker, addirittura la Nazionale non supera l’Albiceleste da 35 anni. La vittoria più recente in un’amichevole è del 10 giugno ’87: De Napoli, Garré, Maradona e Vialli i marcatori.

CALENDARIO A CONFRONTO – Dopo la Finalissima, l’Italia affronta la Germania nella partita d’esordio del Girone A di Nations League: fischio d’inizio al Dall’Ara sabato 4 giugno alle 20.45. Martedì 7 giugno gli azzurri sfidano l’Ungheria al Dino Manuzzi di Cesena e sabato 11 giugno l’impegno in trasferta contro l’Inghilterra. Al momento, nessun impegno ufficiale programmato a stretto giro per l’Argentina. La prima partita in programma è il prossimo 22 settembre contro il Brasile, ultima gara del girone sudamericano per Qatar 2022: recupero della partita sospesa il 5 settembre 2021 dopo lo stop dell’autorità brasiliana per la violazione dell’obbligo di quarantena di alcuni giocatori argentini.

LE QUOTE – Secondo i bookmaker c’è grande equilibrio per l’esito finale della partita. Il segno 1 ha il 34% di probabilità di realizzarsi, mentre la vittoria dell’Argentina vale il 38%, il pareggio è fermo al 28%. Anche per il Gol la percentuale di realizzazione è del 53% contro il No Gol che vale il 47%. Gli analisti si aspettano comunque una sfida con meno di tre reti segnate: l’Under 2.5 ha il 55% di chance di realizzarsi, il segno opposto è fermo al 45%.