Pochesci: “La Juventus non ha bisogno di Donnarumma”

ULTIME MILAN – Torna il mese di calciomercato e tornano le voci sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero classe 1999 è sicuramente uno dei giocatori più importanti del Milan, sempre autore di ottime prestazioni. Con il Diavolo in difficoltà, le possibilità di una cessione sembrano aumentare. Tra i club più importanti a essere interessati c’è sempre la Juventus. Il costo è sempre di circa 55 milioni, ma secondo Sandro Pochesci, ex giocatore e ora allenatore, i bianconeri non hanno bisogno di Gigio. Ecco le sue parole a TuttoMercatoWeb: “La Juventus ce li ha i portieri e sono anche forti. Sono solo voci di mercato per cederlo ad altre società. Per i bianconeri non c’è necessità di fare un portiere”.

