PM – Ibrahimovic a Milanello, ora il primo allenamento

CALCIOMERCATO MILAN – Tutto fatto, tutto definito. Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. Lo svedese è arrivato stamattina a Milano, ha svolto le visite mediche di rito e ha firmato il contratto che lo lega per la seconda volta al club rossonero. Da poco, invece, secondo quanto raccolto da PianetaMilan.it, Ibra è arrivato a Milanello. Insieme a lui anche Zvonimir Boban. L’ormai ex Los Angeles Galaxy ha salutato mister Stefano Pioli e lo staff. Ora si sta cambiando per fare il primo allenamento in solitaria in palestra. La squadra si è allenata prima e lo conoscerà domani, quando farà il primo allenamento in gruppo.

