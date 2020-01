PM – Calciomercato, il Milan pensa a Scamacca ma prima deve cedere

CALCIOMERCATO MILAN – Nome nuovo in casa Milan. L’ultima idea per il mercato dei rossoneri porta il nome di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo, classe 1999, che si è messo in luce in questa prima parte di stagione con la maglia dell’Ascoli (15 presenze, 6 gol).

Secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it, la società rossonera ha già allacciato i primi contatti con l’entourage del ragazzo, che ha espresso il proprio gradimento per il trasferimento a Milano. L’interesse del Milan è vivo e concreto, soprattutto in ottica mercato estivo, ma potrebbe anche scaldarsi subito di fronte al sorgere di determinate condizioni.

Come noto, i rossoneri stanno valutando in queste ore la possibilità di cedere Krzysztof Piatek in Premier League. Se dovesse partire il centravanti polacco, a quel punto il Milan potrebbe tentare immediatamente l’affondo per Scamacca.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android