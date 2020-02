Pioli: “Mercato? Qualità e personalità con Ibrahimovic, Kjaer e Begovic”

CALCIOMERCATO MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato su come è andata la sessione invernale di calciomercato per il Milan, Pioli ha dichiarato: “Si è sottovalutato come noi abbiamo fatto degli inserimenti importanti ad inizio mercato e come la squadra ne abbia giovato. Abbiamo inserito giocatori di spessore e di qualità, che ci hanno dato qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Mi riferisco a Zlatan Ibrahimović, a Simon Kjaer e anche ad Asmir Begović. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

