Piatek: “L’Hertha Berlino ha idee molto chiare su di me”

CALCIOMERCATO MILAN – È ufficiale il passaggio di Krzystof Piatek dal Milan all’Hertha Berlino e il Pistolero ha rilasciato già la prima intervista da giocatore del club tedesco. Ecco tutte le parole dell’attaccante polacco al sito ufficiale dell’Hertha Berlino: “La cosa più importante è stata la chiarezza dei piani che il club ha su di me. Vogliamo raggiungere i più grandi traguardi insieme. Come attaccante, voglio segnare più gol possibili per l’Hertha e aiutare la squadra a risalire la classifica. È molto importante per me iniziare bene in un nuovo campionato. La prossima stagione speriamo di qualificarci in una competizione europea”.

