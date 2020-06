Profiling – Calciomercato Milan: Odegaard, il talento che brucia le tappe

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe interessato a Martin Odegaard, centrocampista della Real Sociedad in prestito dal Real Madrid. Il calciatore sembra avere tutte le caratteristiche per essere un protagonista nel nuovo Milan di Rangnick, vista la sua giovane età e vista la grande duttilità tattica. Di seguito la scheda di Odegaard.

Nome: Martin Odegaard

Età: 21 (nato il 17 dicembre del 1998 a Drammen)

Nazionalità: Norvegese

Squadra: Real Sociedad (in prestito dal Real Madrid)

Ruolo: Trequertista

Piede preferito: Sinistro

Prezzo: 45 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Odegaard, classe 1998, è considerato uno dei talenti più interessanti e promettenti del calcio europeo. La sua carriera inizia nelle giovanili dello Stromsgodset, anche nel 2013 sostiene alcuni provini con il Bayern Monaco e il Manchester United. La sua classe si nota subito e il 1 maggio 2014 diventa il più giovane marcatore della storia del campionato norvegese, sempre con la maglia dello Stromsgodset.

Nel gennaio 2015 viene acquistato dal Real Madrid. Odegaard si allena subito con i grandi, ma gioca nella squadra delle riserve in seconda divisione. L’allenatore in quel momento? Zinedine Zidane. Segna il suo primo gol con la maglia del Real Madrid il 22 febbraio dello stesso anno contro il Barakaldo. Il 23 maggio esordisce in prima squadra nella partita contro il Getafe, sostituendo tra l’altro Cristiano Ronaldo. Con il debutto a 16 anni e 156 giorni è diventato il calciatore più giovane ad aver indossato la maglia del Real Madrid. Accelerare i tempi è una specialità di Odegaard, visto che stiamo parlando anche del calciatore più giovane della storia della Norvegia ad essere convocato in Nazionale.