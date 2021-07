Mercato Milan – Fodé Ballo-Touré, i numeri nella stagione 2020/2021

Nome a sorpresa per il Milan sul mercato. Come vice Theo Hernandez spunta il nome di Fodé Ballo-Touré. I suoi numeri in stagione

Renato Panno

Il Milan spiazza tutti. Da qualche giorno si insisteva su un vice Theo Hernandez, con il nome di Giuseppe Pezzella del Parma che sembrava in cima alla lista dei desideri. Nella giornata di oggi, a sorpresa, ecco giungere la voce dalla Francia di una trattativa già avviata per Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro in forza al Monaco. Il senegalese, classe 1997, può davvero diventare un giocatore rossonero, ma ancora c'è distanza tra i club sulle cifre. I rossoneri vorrebbero il ragazzo in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, i francesi invece vorrebbero monetizzare di più e, inoltre, inserire un obbligo di riscatto: si continua a trattare.

Ma com'è andata l'ultima stagione di Ballo-Touré? Per il club sicuramente molto bene. Il Monaco, infatti, si è classificato al terzo posto in classifica a soli 5 punti dal Lille campione di Francia. Per l'esterno di fascia non si può dire il contrario. In 29 presenze complessive il numero 2 ha collezionato 5 assist. Considerando i minuti totali giocati (1038 complessivi) il numero sicuramente niente male. Milan, sta arrivando Ballo-Touré: ecco quanto costerà