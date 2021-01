Mercato Milan, ecco chi è Simakan: giocate e skills (VIDEO)

Calciomercato Milan, ecco chi è Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe raggiunto l’accordo con lo Strasburgo per Mohamed Simakan e presto arriverà in Italia per firmare il suo nuovo contratto di 5 anni. Conosciamo meglio di chi si tratta.

Nome: Mohamed Simakan

Età: 20 (nato il 3 maggio del 2000 a Marsiglia)

Nazionalità: Francese

Squadra: Strasburgo

Ruolo: Difensore centrale

Piede preferito: destro

Prezzo: 15 milioni di euro