Calciomercato Milan, dal Texas all’Italia: ecco chi è Petar Musa

Nella seconda parte della stagione 2020/21, Musa ha giocato in prestito all'Union Berlino, collezionando 14 presenze ed un solo gol in Bundesliga. Nell'agosto 2021, viene ceduto in prestito con diritto di riscatto ai portoghesi del Boavista. In quella stagione, il croato giocò 31 partite segnando 12 gol.