Vrenna: “Vedrete cosa farà Messias al Milan. Speriamo parli il campo”

Junior Messias si trasferisce dal Crotone al Milan in questo mercato estivo. Gianni Vrenna, Presidente calabrese, ha parlato della trattativa

Nella notte Milan e Crotone hanno concluso l'operazione di calciomercato per Junior Messias: il brasiliano, classe 1991, si trasferirà dunque in rossonero (CLICCA QUI PER I DETTAGLI). A confermare il tutto anche Gianni Vrenna, Presidente del sodalizio calabrese, il quale, intercettato fuori da 'Casa Milan' in piena notte, ha dichiarato quanto segue.