Uefa, tetto alle spese per club? Ceferin ci riprova | NEWS

Come riportato da un articolo del Times, la Uefa guidata da Ceferin, vorrebbe fissare un tetto alle spese dei club che deve essere connesso all'ammontare dei ricavi. Questi ultimi devono essere il parametro sul quale calcolare la cifra che ciascun club non può oltrepassare. Stando a quanto riferisce il Times, dall'attuale soglia del 90% di spesa sui ricavi si dovrebbe passare all'80% nel 2024 e al 70% nel 2025. Questo però, potrebbe essere più dannoso che altro. Ad esempio, i ricchissimi club della Premier League, anche con delle spese minori, per via delle entrate e dei fatturati maggiori, sarebbero comunque al comando del calciomercato. Questo, quindi, non porterebbe all'obbiettivo finale: non ci sarebbe un accorcimento delle distanza tra chi spende di più e chi di meno.