Tottenham, occhi in Italia. Per gennaio spunta McKennie

Weston McKennie potrebbe entrare nel mirino del Tottenham per la prossima sessione di calciomercato invernale

Il Tottenham sarà la prossima avversaria del Milan negli ottavi di Champions League. Una squadra ostica che potrebbe sempre cambiare alcuni dei suoi giocatori nel calciomercato invernale. Sappiamo tutti quanto Antonio Conte cerchi costantemente calciatori in grado di poter giocare nel suo sistema calcio.

Antonio Conte punta McKennie

Un nome che potrebbe tornare di moda per gli Spurs è quello di Weston McKennie. Secondo quanto riportato da Sunday Espress, il centrocampista della Juventus sarebbe nel mirino del Tottenham. L'americano potrebbe partire per Londra già a gennaio. Il Milan dovrà stare molto attento alle possibili mosse degli Spurs sul calciomercato. Giovani e fortissimi: il Milan guarda ai talenti del futuro