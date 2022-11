Tottenham, Conte punta l’Inter: Dumfries obiettivo di mercato

Il Tottenham sarà la prossima avversaria del Milan agli ottavi di finale di Champions League. La squadra guidata da Antonio Conte potrebbe cambiare e aggiungere pezzi anche nel calciomercato invernale, investendo su calciatori anche importanti. Conosciamo le idee dell'allenatore ex Inter , che è sempre alla ricerca di giocatori giusti per il suo calcio. Il suo mirino potrebbe essere puntato di nuovo sulla Serie A, dalla quale gli Spurs hanno già comprato parecchi calciatori, specialmente dalla Juventus .

Tottenham, Conte punta Dumfries

Il Tottenham potrebbe proprio guardare in casa nerazzurra per rinforzarsi in difesa. Il nome sarebbe quello di Dumfries. Secondo quanto riportato da 90min, l'olandese potrebbe partire per il bisogno dell'Inter di fare cassa. Gli Spurs avrebbero già manifestato il proprio apprezzamento per il terzino. In caso di esito positivo dell'operazione, partirebbe uno tra Emerson Royal e Matt Doherty. Cuore Milan, interventi killer, i gavettoni a Berlusconi: i 38 anni di de Jong >>>