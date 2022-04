Torino-Milan, Belotti sarà osservato speciale in casa rossonera

Belotti, oggetto di mercato, sarà ovviamente titolare in Torino-Milan e i rossoneri lo osserveranno da molto vicino. Le ultime.

Il futuro di Andrea Belotti è ancora un'incognita, ma intanto domenica sera giocherà Torino-Milan , forse l'ultimo in maglia granata, ma non l'ultimo della propria carriera. Il classe 1993, capitano della squadra piemontese, è infatti un oggetto di mercato. Ha il contratto in scadenza al termine della stagione e il Milan ci sta pensando. I rossoneri lo seguono da tempo, lui è milanista da sempre, e potrebbe coronare il proprio sogno. Ultimamente però il rinnovo è tornato possibile, anche perché il Diavolo ha virato su altri profili.

Intanto, domenica sera i dirigenti rossoneri avranno modo di osservare da molto vicino Belotti, che scenderà regolarmente in campo e con la fascia da capitano al braccio. Ovviamente i rossoneri continuano a monitorare la situazione. Qualora effettivamente Belotti dovesse andare via a zero resterebbe un'opzione assolutamente valida per rinforzare l'attacco, soprattutto qualora dovesse partire uno degli esterni.