Theo Hernandez, ecco quando verrà annunciato il rinnovo con il Milan

Non c'è nessun dubbio in merito al rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan: ecco quando verrà annunciato il prolungamento

Arrivano ulteriori conferme in merito al rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan. Il terzino francese, in scadenza nel 2024, non ha perso tempo e ha mantenuto la parola data, ovvero quella di voler continuare a vestire ancora per tanto tempo la maglia rossonera. Coerenza e professionalità fanno dell'ex Real Madrid dei pregi al di fuori del rettangolo di gioco, con l'annuncio del prolungamento ormai imminente. Nonostante il corteggiamento di PSG e Chelsea, Theo Hernandez ha chiuso occhi e orecchie e ha proseguito per la sua strada, mettendo nero su bianco sul nuovo contratto con il Milan.