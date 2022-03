Schira: “In programma un incontro tra il Barcellona e l’agente di Kessié”

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Barcellona e l'agente di Kessié

Nonostante ieri sia stato uno dei migliori in campo durante il match tra Napoli e Milan, Franck Kessié è destinato a salutare il Diavolo al termine di questa stagione. Sul centrocampista ivoriano, come abbiamo raccontato già diverse volte, c'è il Barcellona, club che è rinato dall'arrivo di Xavi in panchina. Arrivano conferme circa l'interesse dei catalani sul classe 1996. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira su Twitter, il Barcellona, una volta chiuso l'affare Christensen - anche lui obiettivo di mercato dei rossoneri in estate -, lavorerà per far firmare Kessié. E' in programma un incontro nei prossimi giorni il club blaugrana e l'agente del calciatore per cercare di chiudere l'accordo. Dunque è sempre più probabile che l'ex Atalanta dirà addio al Milan, nonostante la squadra di Stefano Pioli sia una delle candidate per la vittoria dello scudetto. Milan, le top news di oggi: le condizioni di Giroud, ultime su Sanches