PM – Calciomercato: Balotelli al Monza? Ecco la verità. Su Ibrahimovic …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – In questi ultimi giorni Mario Balotelli, classe 1990, reduce da un’esperienza piuttosto tribolata al Brescia (con 5 gol in 19 gare in Serie A), è stato accostato al Monza, club neo-promosso in Serie B, presieduto da Silvio Berlusconi, amministrato da Adriano Galliani e guidato, sul campo, da Cristian Brocchi.

Tre grandi ex del ‘suo’ Milan, quello che Balotelli ha lasciato, definitivamente, al termine della stagione 2015-2016. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è una bufala colossale l’eventuale approdo di Balotelli alla squadra brianzola. Il giocatore gode dell’amicizia, della simpatia e della stima di Galliani, è vero, ma non è mai stato contattato dal Monza per un matrimonio l’anno venturo.

Così come per Balotelli, non sono veritiere le voci che vorrebbero il Monza su ex rossoneri quali Ignazio Abate, Luca Antonelli e Juraj Kucka. Tutti e quattro non sono ritenuti profili idonei per la tipologia di squadra che hanno in mente Brocchi ed i dirigenti biancorossi per il futuro. C’è stato, invece, realmente un contatto tra Galliani e Zlatan Ibrahimovic per il trasferimento dello svedese in Brianza.

Tale contatto, però, risale a qualche tempo fa ed è destinato a rimanere una semplice chiacchierata tra due persone in ottimi rapporti. Ibrahimovic-Monza è un affare destinato a non concludersi.