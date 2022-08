Paqueta al Newcastle? Il Milan sorride: ecco quanto può guadagnare

Lucas Paqueta rappresenta uno dei casi più curiosi di calciomercato per il Milan . Arrivato a gennaio 2019, il brasiliano ha avuto un impatto straordinario con Gennaro Gattuso, che lo ha inserito da mezzala nel suo 4-3-3 con cui ha sfiorato la Champions League per un solo punto. La stagione successiva, invece, una parabola discendente inesorabile iniziata con l'arrivo di Marco Giampaolo. Nel settembre 2020 arriva l'inevitabile cessione al Lione. Un'operazione da 20 milioni di euro su cui il Milan ha conservato una percentuale sulla futura rivendita pari al 15%.

Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' il brasiliano è entrato nel mirino del ricco Newcastle, pronto a spendere una cifra vicina ai 50 milioni per portarlo in Premier League. In questo caso il Milan potrebbe quindi guadagnare circa 7 milioni di euro che farebbero sicuramente comodo. Chelsea su Leao: tre top player come contropartita? Le ultime news di mercato