Panchina Napoli, si lavora al rinnovo di Gattuso: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Staffetta tra due ex illustri del Milan. Potrebbe essere il titolo della situazione avvenuta sulla panchina del Napoli lo scorso dicembre. Gennaro Gattuso è subentrato al posto del maestro Carlo Ancelotti, risollevando i partenopei dopo un avvio non proprio incoraggiante. Gli evidenti segnali di ripresa hanno spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a pensare al prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il prossimo giugno.

Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ si starebbe lavorando ad un triennale con adeguamento dell’ingaggio, con opzione di sciogliere l’accordo alla fine di ogni stagione. Gattuso detta però le sue condizioni: vuole avere piena libertà sullo staff e sul mercato. Intanto ecco le parole di Filippo Inzaghi contro Demetrio Albertini, continua a leggere >>>

