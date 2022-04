Milan, Xavi su Kessie: “La dirigenza sta lavorando”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato dell'arrivo di Kessie dal Milan il prossimo anno, ma senza sbilanciarsi troppo. Le sue parole.

Non è ancora ufficiale, ma ormai è chiaro che Franck Kessie , ivoriano classe 1996, lascerà il Milan l'anno prossimo e il suo nuovo allenatore sarà Xavi , al Barcellona , che lo ha preso a zero. Kessie lascerà il Milan dopo cinque stagioni, con una crescita importante, ma anche con alti e bassi. Lascia però soprattutto dopo alcune promesse non mantenute. Aveva giurato di prolungare il proprio contratto con i rossoneri, ma così ovviamente non è stato.

Proprio di lui è stato chiesto a Xavi in conferenza stampa, ma l'allenatore blaugrana non si è voluto sbilanciare. Ecco tutte le sue parole: "Non voglio commentare il mercato, abbiamo molto in gioco. È vero che la dirigenza sta lavorando per la prossima stagione, ma il mio lavoro è di arrivare al secondo posto domani".