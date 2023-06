Milan, ufficiale: Lazetic rientrerà dal prestito all’Altach

"I contratti in scadenza con Tartarotti, Thurnwald e Alioune non saranno prorogati. Inoltre, i giocatori in prestito Herlod e Lazetic lasciano il club". Lazetic in Austria ha giocato 10 partite senza mai andare in gol. Va detto che non è stato usato moltissimo in quanto ha giocato solamente 261 minuti in totale. LEGGI ANCHE: Milan, l'addio di Maldini 'influenzato' anche da Pioli