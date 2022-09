Milan, dopo Tonali tocca a Kalulu: accordo per il rinnovo sempre più vicino

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha dedicato un approfondimento al rinnovo di Sandro Tonali con il Milan, diventato ufficiale nella giornata di ieri. Una questione di cuore quella dell'ex Brescia, che ha dovuto reagire e meritarsi i colori rossoneri sul campo. Dalla prima stagione in ombra alla rinuncia a parte dell'ingaggio per la riconferma, la storia di Sandro con il Diavolo merita una sceneggiatura cinematografica. Ma non è finita qui.

Il noto quotidiano romano come il Milan sia intenzionato a continuare la campagna rinnovi e che il prossimo sarà Pierre Kalulu. Dopo lo stop di fine primavera, le trattative con i suoi agenti sono riprese in maniera proficua e l'accordo è ormai vicino. Ovviamente gli sarà riconosciuto uno stipendio in linea con il suo status da titolare. Attualmente, infatti, percepisce circa 400 mila euro netti a stagione, vale a dire lo stesso ingaggio di quando arrivò da giocatore promettente semi sconosciuto.