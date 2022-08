Milan, Tomori verso il rinnovo: a breve un altro incontro, poi l’annuncio

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul futuro di Fikayo Tomori. Ieri, a Casa Milan, si sono recati i suoi agenti per discutere del rinnovo del contratto del forte centrale inglese, arrivato a Milanello nel gennaio del 2021 in prestito oneroso dal Chelsea. L'ex 'blue', al termine della stagione, è stato riscattato per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. Una grande spesa ben ripagata sul campo, considerato che il classe '97 ha sempre offerto prestazioni di altissimo livello ed è diventato una colonna della squadra di Stefano Pioli.