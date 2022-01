Milan, senti Kamara: “Con il mercato aperto può succedere di tutto” | News

Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro: piace sia al Milan che alla Roma

A lungo inseguito dal Milan, Boubacar Kamara piace anche alla Roma di José Mourinho. La sua situazione contrattuale potrebbe stuzzicare le fantasie dei rossoneri e dei giallorossi, in quanto il classe 1999 potrebbe liberarsi a parametro zero dal Marsiglia al termine di questa stagione. Al termine del match di Ligue 1 contro il Lille, lo stesso Kamara ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro. Queste le sue parole raccolte da 'calciomercato.com': "Se finirò la stagione con il Marsiglia? Il mio contratto scade a giugno e se resterò farò di tutto affinché la squadra raggiunga il suo obiettivo, cioè la Champions. A parte questo, con il mercato aperto tutto può succedere. Le voci di mercato mi mandano a destra e a sinistra tutti i giorni. A parte questo, sono fortunato ad avere la mia famiglia e i miei compagni al mio fianco. Sta a me restare concentrato sul campo, non pensare alle voci per poter dare il massimo per la squadra per aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi".