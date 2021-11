Milan, Rafael Leao è indispensabile: pronto il rinnovo di contratto

Rafael Leao sta diventando sempre più importante per il Milan. Per l'attaccante portoghese è pronto il rinnovo di contratto

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Rafael Leao , attaccante del Milan. Il portoghese sarà titolare questa sera contro la Fiorentina. Era previsto un turno di riposo, ma Rebic si è fermato di nuovo. E' un momento difficile per il creato, frenato spesso dagli infortuni. "Purtroppo Ante non sarà della partita a Firenze, facendo un colpo di tacco in partitella ha sentito una fitta", ha detto Pioli prima della gara contro i viola.

In ogni caso Rafael Leao è un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione. L'attaccante ama giocare da seconda punta, ma largo a sinistra può mettere in mostra i suoi dribbling e le sue accelerazioni. Non è sempre continuo all'interno della stessa partita, ma senza dubbio Leao è diventato decisivo. Il Milan è ben conscio della sua importanza e infatti è pronto un rinnovo fino al 2026 a 4 milioni più bonus. Ci sono diverse squadre interessate all'ex Lille, ma non ci sono nuvole nere all'orizzonte. A proposito di Fiorentina-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.