Milan, il PSG su Paquetà: ecco quanto potrebbe guadagnare il Diavolo

Il PSG è sulle tracce di Lucas Paqueta, calciatore di cui il Milan detiene una percentuale sulla cessione da parte del Lione

Lucas Paquetà sta stupendo tutti in Francia con la maglia del Lione . L'ex centrocampista del Milan quest'anno ha disputato 30 partite tra Ligue 1 ed Europa League, segnando ben 8 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri che testimoniano l'esplosione di un talento visto a sprazzi nella Milano rossonera, ma che potrebbero far riempire le tasche dalle parti di via Aldo Rossi.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il PSG sarebbe sulle tracce di Paquetà. Leonardo, che nel 2019 portò proprio lui il brasiliano al Milan, adesso vorrebbe portarlo nuovamente con sé, questa volta all'ombra della Torre Eiffel. Il Lione, club proprietario del giocatore, chiede ben 80 milioni di euro. Se l'affare dovesse andare in porto, al Milan andrebbe il 15 e il 20% della rivendita. Dunque i rossoneri, se questa cifra dovesse essere confermata, guadagnerebbero circa 15 milioni di euro.