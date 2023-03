Milan, rebus sul mercato: da valutare il futuro di Origi

Come riportato da Calciomercato.com, il futuro di Origi al Milan rimane in bilico con la società pronta ad una sua eventuale cessione

Come riportato da Calciomercato.com, l'avventura in rossonero di Divock Origi potrebbe anche durare un solo anno. La prossima estate, infatti, risulterà cruciale per molti giocatori del Milan, con l'attaccante belga inserito tra i primi posti in questa lista. Origi non ha convinto fino ad ora, nonostante le attenuanti di un infortunio che non gli ha permesso di svolgere a pieno la preparazione estiva.