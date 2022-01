Milan, nuovo nome per la difesa: Yerry Mina piace ai rossoneri | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Yerry Mina, difensore colombiano dell'Everton

Enrico Ianuario

Il calciomercato è entrato nel vivo, così come mancano poche ore al fischio d'inizio della prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Il Milan affronterà questa sera alle 18.30 la Roma, gara valida per la 20^ giornata di campionato. I rossoneri vogliono conquistare la seconda vittoria consecutiva, i giallorossi potrebbero ottenere il secondo successo consecutivo in trasferta. Campionato a parte, la dirigenza di via Aldo Rossi, complice la lunga assenza di Simon Kjaer, dovrà per forza di cose acquistare un difensore centrale durante la sessione invernale di mercato.

Tanti i nomi accostati al Milan ci sono Botman e Bremer, ormai considerati gli obiettivi dei rossoneri anche se le richieste dei loro club - Lille e Torino - non sono indifferenti. Sfumata la pista che porta ad Abdou Diallo del PSG a causa della cifra elevata richiesta dai parigini, il Milan ha fatto un sondaggio anche per Esteve del Montpellier e Cuenca del Villarreal, quest'ultimo attualmente in prestito al Getafe. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', in via Aldo Rossi piace anche Yerry Mina. Colombiano classe 1994, il difensore è attualmente in forza all'Everton di Rafa Benitez.

Dal 2018 in Premier League con la maglia dei 'Toffees', Mina è un calciatore di assoluto livello internazionale in quanto gioca in uno dei campionati più difficili e competitivi d'Europa, oltre a vestire regolarmente la maglia della Nazionale colombiana maggiore dal 2016. Proprio con la Colombia ha conquistato due bronzi nelle due edizioni della 'Copa America' nel 2016 e nel 2021. Con i suoi 27 anni d'età, Mina andrebbe a rinforzare il reparto difensivo del Milan anche dal punto di vista dell'esperienza, considerati i tanti giovani presenti nella squadra di Pioli. Il suo contratto scadrà nel 2023, dunque il Diavolo potrebbe acquistare l'ex Barcellona anche ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.