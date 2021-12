Milan, non è il solito Kessié: tante ombre e quel rinnovo che pesa

Franck Kessié (centrocampista AC Milan) può andare via in estate a parametro zero | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan, poiché reduce da una prestazione negativa martedì scorso, a 'San Siro', in occasione della sfida persa 1-2 contro il Liverpool. In particolare, due 'highlights' della partita di Kessié balzano alla mente dei tifosi del Milan. Il primo è quando Alex Oxlade-Chamberlain lo salta secco sul gol del pareggio dei 'Reds' e poi nel finale, quando Alisson Becker gli respinge il tiro del possibile pareggio. Che sia stata questa l'ultima gara di Kessié in Champions League con la maglia del Milan? "Finché c'è tempo c'è speranza", ha detto il direttore tecnico Paolo Maldini sulla questione del rinnovo del contratto che ancora non arriva. Quel che è certo, però, è che Kessié non sta replicando la bellissima stagione 2020-2021.