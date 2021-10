Milan, Lucca e un ritorno di fiamma per gennaio. Il piano per Brahim Diaz

Una domenica senza campionato, ma ricca di novità di calciomercato per il Milan. Il rinnovo di Stefano Pioli non sembra affatto in discussione, ma si lavora anche al futuro di Brahim Diaz. Rossoneri in vantaggio per Lorenzo Lucca, talento del Pisa che piace a tutti: colpo possibile anche a gennaio. Infine ecco le ultime sull'infortunio di Davide Calabria e su un ritorno di fiamma che può ritornare utile. Nelle prossime schede le Top News mattutine sul Milan.