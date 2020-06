Milan, Ibrahimovic: futuro a fine stagione, ma sale l’ipotesi Hammarby

MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic si deciderà a fine stagione ma cresce l’ipotesi di un ritorno in patria con l’Hammarby. L’attaccante rossonero sembra aver preso la propria decisione, non potendo aspettare ancora le scelte dirigenziali del Milan. Troppo ampia la differenza di vedute tra lo svedese e la proprietà del club di via Aldo Rossi. Le strade, inevitabilmente, si separeranno al termine del campionato..

Intanto, ieri è emerso un nuovo nome per l’attacco: arriva dalla Danimarca!

