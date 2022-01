Milan, fatta per il rinnovo di Theo Hernandez: annuncio imminente

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Theo Hernandez avrebbe firmato il rinnovo di contratto con il Milan: annuncio previsto a breve

Il futuro di Theo Hernandez sarà ancora a tinte rossonere. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il terzino francese è pronto a prolungare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Non poteva essere diversamente, in quanto l'ex Real Madrid ha addirittura indossato quella fascia di capitano tanto desiderata, oltre ad aver creato una famiglia. Theo, infatti, aspetta un figlio dalla sua compagna Zoe Cristofoli e tutto lascia pensare che la famiglia Hernandez continuerà a vivere a Milano ancora per diversi anni.

Campionato a parte, il classe 1997 ha disputato ben 105 partite e segnato 19 reti in poco più di due stagioni e mezza. Numeri incredibili per essere un terzino, anche se dall'arrivo di Pioli in panchina ha potuto esprimere tutto il suo potenziale e le sue migliori qualità. Secondo la 'rosea', l'annuncio del rinnovo è previsto per la fine del mese. Il vecchio contratto prevedeva una permanenza fino al 2024, adesso si parla di un matrimonio con il Milan fino al 2026. La sua firma sarà probabilmente motivo di orgoglio per il calciatore stesso, il quale ha dichiarato più volte di stare benissimo in questa squadra. E i tifosi milanisti non possono far altro che godersi ancora per diverse stagioni uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.