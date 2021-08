Milan, Di Marzio: “I rossoneri hanno rifiutato tante offerte per Rafael Leao”

Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato di come il Milan abbia rifiutato tutte le offerte per Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Sampdoria-Milan, Gianluca Di Marzio ha parlato di Rafael Leao. In particolar modo, l'esperto di mercato si è concentrato su come il Diavolo abbia rifiutato tutte le offerte per l'attaccante portoghese. Queste le sue parole. "Il Milan ha rifiutato tantissime offerte per Leao in estate perché i rossoneri puntano molto sul giocatore. Il superamento su Rebic nelle gerarchie va in questo senso". Segui con noi la diretta testuale di Sampdoria-Milan, esordio rossonero in Serie A