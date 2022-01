Milan, Conti sul punto di partenza: i suoi numeri in rossonero | News

Andrea Conti è ormai pronto a dire definitivamente addio al Milan: ecco i suoi numeri della sua sfortunata esperienza in maglia rossonera

Enrico Ianuario

Non è ancora ufficiale, ma è questione di giorni. Andrea Conti lascerà il Milan dopo quattro anni e mezzo. Un periodo di tempo sicuramente da non ricordare e assolutamente sfortunato per il terzino destro. Arrivato nell'estate 2017 dall'Atalanta per circa 24 milioni di euro, il classe 1994 non ha mai spiccato il volo in maglia rossonera complici i due gravi infortuni al ginocchio sinistro. Prima la rottura del legamento crociato nel settembre del 2017, poi una nuova lesione nel 2018 allo stesso ginocchio precedentemente operato. Due defezioni che hanno praticamente abbandonato del tutto il calciatore devastante che era quando giocava nella squadra di Gian Piero Gasperini.

Acquistato come uno dei calciatori che poteva contribuire alla rinascita rossonera, di fatto Conti non ha mai avuto modo di imporsi del tutto negli schemi tattici di Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli. Ad oggi si contano 51 presenze per l'esterno difensivo con il Milan tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana, in cui ha disputato la finale di Gedda persa nel 2019 contro la Juventus. Nella passata stagione, quella culminata con la qualificazione in Champions League, i rossoneri acquistando Diogo Dalot di fatto hanno considerato Conti un esubero.

Ecco, dunque, il suo passaggio in prestito nel gennaio del 2021 al Parma. I gialloblù non vivevano un gran momento in Serie A, ma l'accordo tra i due club prevedeva un riscatto automatico a 7 milioni di euro in caso di salvezza della squadra allora allenata da D'Aversa. Salvezza che non si è verificata, dunque l'ex Atalanta ha fatto ritorno in estate al Milan.

Nonostante si siano fatti dei sondaggi da parte di alcuni club - Genoa e Sampdoria su tutti - il terzino non ha lasciato Milanello nella scorsa sessione di trasferimenti. Adesso pare sia arrivato il momento di dire addio al 'sogno rossonero', con l'Empoli pronto ad acquistare a titolo definitivo Andrea Conti. Un rimpianto enorme per il giocatore che non ha potuto dare il meglio di sé con il Milan. Lo è anche per il club di via Aldo Rossi, considerata la notevole cifra spesa per un giocatore giovane, forte e con ancora tanti margini di miglioramento. Peccato.