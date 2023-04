Milan, idea Blues: interesse per un centrocampista del Chelsea

Come riportato da Football.London, il Milan sarebbe interessato ad un centrocampista in scadenza di contratto con il Chelsea nel 2024

Il giocatore inglese è in scadenza con i Blues, giugno 2024, e parrebbe non intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Le poche presenze durante questa stagione porteranno Loftus-Cheek lontano da Londra ed i rossoneri ci starebbero pensando già per la prossima sessione di mercato. Il Chelsea lo valuta intorno ai 25 milioni di euro , ma la situazione contrattuale e la volontà del classe 96' potrebbero permettere un trasferimento anticipato con sconto.

Football.London ha parlato di contatti già avviati tra le due società. Si potrebbe trattare anche solo di semplici sondaggi, ma il profilo di Loftus-Cheek risulterebbe molto comodo al Milan. La duttilità del giocatore, capace di giocare sia come esterno che come interno di centrocampo, e un'età non troppo avanzata sono ottimi spunti di riflessione sia per Maldini che Massara.