Milan – Cessioni Duarte, Caldara e Castillejo: le cifre del risparmio / News

Non solo calciomercato in entrata per il Milan, che ha ufficializzato Divock Origi e ha accolto i ritorni di Tommaso Pobega e Yacine Adli. I rossoneri lavorano senza sosta anche sulle uscite e, in tal senso, Leo Duarte ha già salutato la compagnia per trasferisti a titolo definitivo all'Istanbul Basaksehir. Ma ci sono almeno altri due calciatori che, in breve tempo, intraprenderanno lo stesso percorso del brasiliano: si tratta di Mattia Caldara e Samu Castillejo. Si tratta di tre esuberi che serviranno al Milan per risparmiare delle cifre non proprio irrisorie. Nelle prossime schede tutti i dettagli.