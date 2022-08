Milan, Caldara: “Convinto di poter tornare ai miei livelli”

Oggi ha parlato Mattia Caldara, difensore classe 1994 di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, dove cerca di rilanciarsi definitivamente. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato della propria condizione fisica. I liguri hanno la possibilità di riscattarlo per 3 milioni al termine della stagione, altrimenti tornerà nuovamente in rossonero. Lui, però, è sicuro di poter tornare al massimo livello: "Ho parlato col mister di quello che secondo lui avevo fatto di buono l'anno scorso e quello che ho fatto meno bene e ho avuto pareri comuni, sono convinto che mi possa far tornare ai miei livelli quindi ho accettato subito. Questo mi ha stimolato molto, non vedo l'ora di iniziare per migliorare". Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>