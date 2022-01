Milan, presente anche il nome di Bennacer nella voce rinnovi | News

Non solo i colpi in entrata e in uscita del Milan: i rossoneri pensano di rinnovare i contratti di alcuni giocatori in scadenza come Bennacer

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul calciomercato del Milan. In particolar modo, il quotidiano sportivo fa il punto sul tema rinnovi in casa rossonera. Dopo avervi raccontato la situazione che riguarda Theo Hernandez e Rafael Leao, anche Ismael Bennacer fa parte della lista dei giocatori in scadenza nel 2024. La dirigenza di via Aldo Rossi, considerato che Franck Kessié dirà molto probabilmente addio al termine di questa stagione, non vorrà privarsi del centrocampista algerino, il quale è stato, anche lui, fondamentale per la rinascita del Milan.

Arrivato dall'Empoli nell'estate del 2019, Bennacer ha da subito conquistato le chiavi del centrocampo. Il classe 1997, con Giampaolo prima e Pioli dopo, ha dato modo di velocizzare la manovra d'azione del Milan, un aspetto non di poco conto in quanto negli anni precedenti i rossoneri facevano una gran fatica a costruire ed essere efficaci a livello offensivo. Certo, Bennacer fa parte di una macchina quasi perfetta e non tutto il merito gli appartiene, ma Maldini e Massara puntano molto su di lui tanto che nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le due parti per prolungare il contratto. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Lazetic ufficiale, offerta rifiutata per Thiaw

