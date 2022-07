Milan, avviati i contatti per il rinnovo di Giroud: i dettagli

Olivier Giroud potrebbe proseguire la sua avventura con il Milan anche oltre il 2023: avviati i contatti per il rinnovo dell'attaccante francese. A riferirlo è 'TMW'. Dopo la prima stagione, molto positiva, con la maglia rossonera, un bel riconoscimento per l'ex Arsenal, autore di diversi gol decisivi per la conquista del diciannovesimo scudetto. Giroud è in scadenza nel 2023 e si lavorerà ad un rinnovo biennale (fino al 2025, dunque). Ovviamente, la volontà di entrambe le parti è cercare al più presto un accordo per proseguire insieme. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>