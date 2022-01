Milan, arriva il nuovo Vlahovic: atteso Lazetic per la prossima settimana

Il Milan è vicinissimo a chiudere per Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa: potrebbe arrivare la settimana prossima

Colpo in prospettiva in fase di chiusura per il Milan, ad un passo da quello che viene etichettato come 'nuovo Vlahovic'. Secondo 'gazzetta.it', i rossoneri sono vicinissimi a chiudere la trattativa con la Stella Rossa di Belgrado per Marko Lazetic. Classe 2004, l'attaccante serbo ha compiuto proprio oggi 18 anni e potrebbe arrivare a Milano, sponda rossonera, già nella prossima settimana. L'affare potrebbe concludersi intorno ai 5 milioni di euro, anche se, secondo la 'rosea', le cifre sono tutte da confermare. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.