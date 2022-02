Milan, 100 milioni da Elliott per il calciomercato estivo: gli obiettivi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha ricordato come il fondo Elliott, nell'estate 2021, abbia investito 75 milioni di euro per rinforzare l'organico di mister Stefano Pioli. E che, con tutta probabilità, nell'estate che verrà saranno di più, almeno 100 milioni di euro. Un po' perché il club di Via Aldo Rossi sta migliorando i propri conti grazie anche al rilancio del settore commerciale. Un po' perché i rossoneri hanno bisogno di essere rinforzati per essere più competitivi anche in Europa. Vediamo, dunque, come dovrebbero essere spesi questi soldi secondo la 'rosea'.