Mercato – Vlasic in panchina nell’amichevole tra CSKA e Nizhny Novgorod

Nikola Vlasic, obiettivo di mercato del Milan, ha osservato dalla panchina l'incontro amichevole tra CSKA Mosca e Nizhny Novgorod

Nonostante l'arrivo di Brahim Diaz, il Milan è alla ricerca di un trequartista. Nelle ultime settimane il nome di Nikola Vlasic è stato accostato ai rossoneri con grande insistenza tanto da far addolcire le richieste del CSKA Mosca, club che ne detiene il cartellino. La società russa, infatti, era disposta a cedere il talento croato solamente a titolo definitivo, mentre adesso pare che abbia aperto alla possibilità di cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Intanto, stando a quanto riportato dal corrispondente sportivo con sede in Russia Danny Armstrong, Vlasic non starebbe partecipando all'amichevole tra il CSKA Mosca e il Nizhny Novgorod. Che sia un segnale d'addio? Brahim Diaz è ufficialmente un giocatore del Milan: svelato anche il numero di maglia