Mercato Monza – Fatta per Birindelli: 4 anni di contratto all’ex Pisa

Altra operazione chiusa per il Monza: Samuele Birindelli, ex terzino destro del Pisa, sarà presto un nuovo calciatore del club brianzolo

Altra operazione chiusa per il Monza: Samuele Birindelli, ex terzino destro del Pisa, sarà presto un nuovo calciatore del club brianzolo, neopromosso in Serie A. La squadra di Berlusconi e Galliani si conferma scatenata sul fronte calciomercato. Birindelli si aggiunge ai vari Sensi, Carboni, Ranocchia e Cragno. Già domani, il laterale destro classe '99 dovrebbe sottoporsi alle visite mediche. Lo riporta 'TMW'. Milan, Divock Origi si presenta in conferenza: qui tutte le sue dichiarazioni