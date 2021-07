Mercato Milan – Ziyech, il Chelsea lo offre al Dortmund per Haaland | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea avrebbe inserito Ziyech nella trattativa con il Borussia Dortmund per Haaland

Hakim Ziyech è un nome accostato al Milan per rinforzare la trequarti rossonera, rimasta orfana dopo l'addio di Calhanoglu. Negli ultimi giorni, però, la pista che porta al marocchino si è leggermente raffreddata tanto che il Chelsea lo avrebbe inserito all'interno della trattativa con il Borussia Dortmund per Erling Haaland. Secondo 'Sky Sports', infatti, l'intenzione dei 'blues' sarebbe quella di far abbassare la cifra richiesta dai gialloneri, 175 milioni di euro, per l'attaccante norvegese inserendo l'ex Ajax nell'affare.