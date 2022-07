Mercato Milan – Partito l’assalto a Ziyech: ecco la formula giusta / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma sul calciomercato del Milan e, in particolare, sulla trattativa con il Chelsea per Hakim Ziyech. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono perdere il tempo perso a giugno e accelerare per regalare a Stefano Pioli un grande nome per la trequarti. Tutte le strade portano al marocchino, con cui c'è stato un flirt già lo scorso anno, ma le richieste del giocatore e dei 'Blues' non hanno fatto sì che l'operazione potesse andare a buon fine. Stavolta la storia è diversa, perché il classe 1993 ha capito che con Thomas Tuchel non avrebbe il giusto spazio e, dunque, vorrebbe cambiare aria. L'ex Ajax è il profilo ideale per Pioli, un jolly da utilizzare sia come esterno destro che come trequartista.