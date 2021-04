Mercato Milan – Zaccagni, fatta tra Verona e Napoli. Ma lui aspetta il Diavolo

Mattia Zaccagni è una delle rivelazioni della Serie A. Tutto fatto tra Verona e Napoli per il trasferimento, ma lui aspetta il Milan

Mattia Zaccagni è una delle grandi rivelazioni di questa Serie A. Il trequartista classe 1995 ha dimostrato una qualità tecnica di tutto rispetto, totalizzando 5 gol e 7 assist in 28 partite giocate finora. La sua definitiva esplosione non ha fatto che attirare su di sé le attenzioni di diversi club, in primis il Napoli, che avrebbe già l'accordo con gli scaligeri per il passaggio del giocatore sotto il Vesuvio. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', però, non è ancora detta l'ultima parola. Sì perché Zaccagni si sta prendendo del tempo per valutare al meglio l'opzione Milan, club che nei mesi scorsi aveva mostrato un certo interesse nei suoi confronti. Situazione in aggiornamento, nulla è ancora deciso. Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Parma-Milan